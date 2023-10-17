Радбез ООН не підтримав резолюцію Росії про перемир’я в Ізраїлі

Рада безпеки ООН відхилила запропоновану Росією резолюцію із закликом до перемир’я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, при цьому не засуджуючи методи останнього, повідомляє Європейська правда.

За російську резолюцію, що закликала до гуманітарного перемир’я, віддали 5 голосів "за", 4 "проти" і 6 "утрималися".

США, Британія і Франція, зокрема, проголосували проти у зв’язку з тим, що у документі не засуджують бойовиків ХАМАС за напад на Ізраїль.

"Ми не можемо підтримати резолюцію, у якій не засуджуються терористичні напади ХАМАС" , – прокоментувала постпред США Барбара Вудвард.

Постійний представник Франції Ніколя де Рів’єр зазначив, що у російському проєкті "не вистачає кількох важливих елементів" та натомість запропонував підтримати проєкт, внесений бразильським головуванням.

Постпред Росії Василій Нєбєнзя у зв’язку з цим заявив, що Радбез "знову став заручником планів західних держав".

Постпред України в ООН Сергій Кислиця вважає, що причиною квапливого внесення російської резолюції став анонс візиту до Ізраїлю президента США Джо Байдена.