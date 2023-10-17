Британська розвідка оцінила здатність РФ захопити Авдіївку

Розвідка Великої Британії констатує, що Росія розпочала скоординований наступ за кількома напрямками на сході України, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міністерства оборони за 17 жовтня.

У відомстві зазначили, що повільний прогрес й великі втрати армії РФ у наступі на Авдіївку спричинили зміну в меседжах з боку Росії – від наступу до "активної оборони", оскільки захоплення міста в короткостроковій перспективі виглядає дедалі менш імовірним.

Комбінований наступ РФ на Авдіївку потрібен їй для подолання перешкоди на шляху російських військ до їхньої ширшої мети – встановлення контролю над Донецькою областю, зазначили у розвідці.

У відомстві вказують, що наступ РФ на місто, ймовірно, здійснюється кількома бронетанковими батальйонами, які намагаються оточити місто.

"Ймовірно, це найбільш значна наступальна операція, здійснена РФ принаймні з січня 2023 року", – резюмує розвідка.

Генштаб ЗСУ повідомив﻿, що на Авдіївському напрямку РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом доби українські воїни відбили понад 10 атак ворога.