Вибори у Польщі: більшість у парламенті отримує опозиція
У Польщі завершили підрахунок усіх голосів на парламентських виборах. За їхніми підсумками перше місце зайняла керівна партія "Право і справедливість". Про це свідчать дані державної виборчої комісії, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.
За результатами виборів, керівна партія "Право і справедливість" набрала 35,38% голосів. На другому місці опинилась опозиційна "Громадянська коаліція" - 30,70%, далі - "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8.61%) і крайня права і антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%).
Таким чином, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.
Скільки місць отримають партії у Сеймі (нижній палаті):
- "Право і справедливість" — 194;
- "Громадянська коаліція" — 157;
- "Третій шлях" — 65;
- "Лівиця" — 26;
- "Конфедерація" — 18.
Як повідомляє RMF24, "Право і справедливість" втратить більше десятка місць у Сенаті (верхній палаті), де і за попередньої каденції не мала більшості. Так, партія отримає 34 місця, тоді як за цього скликання вона мала 48 представників.
Таким чином, вирішальну перевагу у верхній палаті отримала опозиція, представлена 66 сенаторами.
Блок "Громадянська коаліція", ймовірно, отримає 44 місця і стане найбільшою фракцією у верхній палаті.
"Лівиця" може отримати 9 місць, а "Третій шлях" - 8. Ще п’ять сенаторів здобули підтримку виборців, балотуючись у рамках "сенатського пакту" між "Громадянською коаліцією", "Лівицею" і "Третім шляхом".
Загалом у польському парламенті 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).