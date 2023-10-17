Вибори у Польщі: більшість у парламенті отримує опозиція

У Польщі завершили підрахунок усіх голосів на парламентських виборах. За їхніми підсумками перше місце зайняла керівна партія "Право і справедливість".﻿ Про це свідчать дані державної виборчої комісії, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

За результатами виборів, керівна партія "Право і справедливість" набрала 35,38% голосів. На другому місці опинилась опозиційна "Громадянська коаліція" - 30,70%, далі - "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8.61%) і крайня права і антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%).

Таким чином, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

Скільки місць отримають партії у Сеймі (нижній палаті):

"Право і справедливість" — 194;

"Громадянська коаліція" — 157;

"Третій шлях" — 65;

"Лівиця" — 26;

"Конфедерація" — 18.

Як повідомляє RMF24, "Право і справедливість" втратить більше десятка місць у Сенаті (верхній палаті), де і за попередньої каденції не мала більшості. Так, партія отримає 34 місця, тоді як за цього скликання вона мала 48 представників.

Таким чином, вирішальну перевагу у верхній палаті отримала опозиція, представлена ​​66 сенаторами.

Блок "Громадянська коаліція", ймовірно, отримає 44 місця і стане найбільшою фракцією у верхній палаті.

"Лівиця" може отримати 9 місць, а "Третій шлях" - 8. Ще п’ять сенаторів здобули підтримку виборців, балотуючись у рамках "сенатського пакту" між "Громадянською коаліцією", "Лівицею" і "Третім шляхом".

Загалом у польському парламенті 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).