Стрілянина в Брюсселі: підозрюваного затримали, у нього серйозні поранення
Правоохоронці впіймали виконавця ісламістського теракту напередодні у центрі Брюсселя, під час затримання він отримав серйозні поранення і невідомо, чи виживе. Про це оголосила міністерка внутрішніх справ, повідомляє Європейська правда.
Чоловіка виявили у брюссельській комуні Схарбек, повідомили у федеральній прокуратурі. Офіційно його особу ще не встановили.
Міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден розповіла, що при собі у чоловіка був автомат. Нападник перебуває у реанімації.
Сектор у комуні, де відбулося затримання, оточений поліцією. Серед звичайних громадян постраждалих немає.
Поки точно невідомо, чи нейтралізований озброєний чоловік є Абдесалемом Л., якого вважають виконавцем теракту.
Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Загиблі виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них. Чоловік прибув на місце події і втік звідти на скутері.