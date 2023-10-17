У НБУ розповіли, скільки іпотечних кредитів видали банки у серпні

У серпні 2023 року банки України видали 626 іпотечних кредитів на загальну суму 900,9 млн грн: обсяг наданих населенню кредитів порівняно з липнем зріс на 2,6%, кількість - на 3,6%. Про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечні кредити, яке проводить Нацбанк, повідомляє Економічна правда.

"Рушієм іпотечного сегмента традиційно залишається пільгове кредитування в межах програми "єОселя". Про видачу нової іпотеки в серпні поінформували 5 банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості" , - йдеться у повідомленні.

При цьому середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в серпні виросла до 8% з 7,9% у липні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видали в Києві та Київській області - 270 договорів на загальну суму 443,9 млн грн (49,3% від загального обсягу), Чернігівській (41 договір на 52,5 млн грн), Вінницькій (35 на 51,1 млн грн) та Рівненській (40 на 50,9 млн грн) областях.

Під час опитування в вересні 2023 року відповіді надали 26 банків із часткою 95% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

У липні 2023 року українські банки видали 604 іпотечні кредити на загальну суму 878,1 млн грн - порівняно з червнем обсяг кредитів зріс на 16,4%, кількість - на 14,6%.