У МЗС Угорщини підтримують позицію Китаю щодо миру в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час зустрічі в Пекіні з китайським колегою Ван Ї заявив про підтримку Угорщиною пропозиції Китаю з політичного врегулювання російсько-української війни. Про це йдеться в повідомленні МЗС КНР, повідомляє Укрінформ.

"Угорщина високо цінує миролюбний голос Китаю в українському питанні та підтримує позицію і пропозиції Китаю щодо його політичного врегулювання", - сказав Сійярто.

Угорський міністр вірить, що Китай і надалі відіграватиме важливу роль у просуванні миру.

Як повідомлялося, Китай декларує нейтралітет до розв’язаної Москвою повномасштабної загарбницької війни проти України, й хоча утримується від військової допомоги Росії, активно розвиває з нею "стратегічне всеосяжне партнерство без меж".

У лютому, на роковини початку російської агресії, Пекін оприлюднив власну позицію з 12-ти пунктів щодо війни, так званий "мирний план Китаю". Цей документ фактично на користь агресора, оскільки закликає негайно припинити бойові дії та не згадує про обов’язковість відновлення територіальної цілісності й суверенітету України.

Україна та Європейський Союз, до якого входить і Угорщина, вказали на неприйнятність такої пропозиції Китаю.