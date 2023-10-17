На підконтрольну територію повернули 3 дітей із окупованої Херсонщини – Мінреінтеграції

Трьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.﻿﻿ Про це заявили в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, повідомляє Українська правда.

"Коли росіяни зайшли у Херсон, батьки 10-річного Олександра, 8-річної Дарини та 6-річного Якова вирішили відправити дітей у село до бабусі, сподіваючись на більшу безпеку. Невдовзі обласний центр звільнили, а бабуся з онуками залишилися на тимчасово окупованій території" , – йдеться в повідомленні.

Відступаючи з Херсона, росіяни підірвали Антонівський міст, тож забрати дітей стало неможливо.

Мати дітей звернулася по допомогу до Української мережі за права дитини.

"Завдяки зусиллям Української мережі за права дитини та за сприяння Мінреінтеграції діти знову разом із батьками" , − наголосили у міністерстві.

Також повідомляється, що минулого тижня возз’єдналася ще одна сім’я. Після 19 місяців розлуки з тимчасово окупованої частини Херсонської області до батьків повернулися 9-річна Надійка та її 14-річний брат Михайло. Ці діти напередодні повномасштабного вторгнення поїхали в гості до бабусі й дідуся.

Після окупації села шлях на підконтрольну уряду України територію був відрізаний. Але все ж дітей вдалося повернути батькам.