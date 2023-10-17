Окупанти за добу обстріляли 10 областей – дані ОВА

Російські загарбники за добу здійснили атаки на 10 областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 вівторка, 17 жовтня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив чотири обстріли, пролунали 44 вибухи. Війська РФ застосовували артилерію, міномети, АГС, некеровані авіаційні ракети. Під обстрілами перебували Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони.

У Сумській області вночі росіяни з мінометів обстріляли Краснопільську громаду. Зафіксовано два вибухи. Вчора протягом дня російська армія тричі з мінометів обстріляла Шалигинську та Краснопільську громади Сумщини.

У Запорізькій області військовослужбовці РФ завдали 86 ударів по 14 містах та селах поблизу лінії вогню. 78 артобстрілів прийшлися по території, зокрема Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Малинівки, Новоданилівки, Щербаків, Чарівного та Червоного. Ворог здійснив шість обстрілів із РСЗВ Гуляйполя, Залізничного та Малої Токмачки, атакував БпЛА Новоандріївку та Новодарівку. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській області вчора вранці росіяни били з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. Також з важкої артилерії ворог бив по Нікополю надвечір, а також спрямував на місто два дрони-камікадзе.

У Харківській області на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди Богодухівського району, Ветеринарне і Нескучне Харківського району, Гатище Чугуївського району. На Куп’янському напрямку за добу українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки.

Російська армія завдала авіаційного удару в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Кам’янка, Дворічна, Берестове, Синьківка, Крохмальне. Також під авіаударами перебували Першотравневе Харківського району та Піщане Куп'янського району.

Внаслідок обстрілів з артилерії Вовчанська пошкоджено адміністративний корпус ветеринарної лікарні та гараж. У селі Підлиман Ізюмського району внаслідок обстрілів із РСЗВ пошкоджено будинок. В Ізюмі 72-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет і був госпіталізований з пораненням.

У Луганській області ворог поцілив з авіації по Серебрянському лісу і селах Невське та Новолюбівка. У населених пунктах вибухнули чотири авіаційні бомби КАБ-500. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка. За добу росіяни здійснили 129 обстрілів Луганщини, випустили 563 снаряди.

У Донецькій області під вогнем опинились Слов’янськ, Предтечине, Калинове, Ласточкине, Мемрик, Курдюмівка, Первомайське. Пошкоджено шість житлових будинків та гуртожиток. На Донеччині за добу двоє людей загинули, одна людина поранена.

У Миколаївській області вночі протиповітряна оборона знищила ракету, за попередніми даними, типу Х-59.

В Одеській області вночі ППО знищила шість російських безпілотників. В Одесі уламки впали у районі яхт-клубу. Пошкоджено школу вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів.

По Херсонській області ворог здійснив 32 обстріли, випустив 158 снарядів. Росіяни поцілили у райони 17 населених пунктів. У Бериславі є влучання КАБ по території лікарні. Пошкоджено будівлю. На Херсонщині за добу жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.