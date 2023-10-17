Ізраїль запросив у США допомоги на $10 млрд – джерела

Ізраїль попросив у Сполучених Штатів 10 мільярдів доларів у вигляді надзвичайної військової допомоги. Про це пише The New York Times з посиланням на трьох поінформованих посадовців, повідомляє Європейська правда.

За інформацією видання, пакет допомоги наразі формується Конгресом в координації з Білим домом і також включатиме кошти для України, Тайваню та покращення правоохоронних заходів на американо-мексиканському кордоні.

Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив під час візиту до Тель-Авіва в неділю, що американські законодавці обговорювали надання Ізраїлю запасних боєприпасів для системи протиракетної оборони "Залізний купол", високоточних бомб, комплектів JDAM для перетворення стандартних бомб у високоточні снаряди та 155-міліметрових боєприпасів.

Раніше президент США Джо Байден заявив﻿, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності.

Перед цим повідомляли, що адміністрація президента США має намір просити у Конгресу виділити понад два мільярди доларів на допомогу Україні та Ізраїлю.