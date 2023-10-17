В Україні 450 населених пунктів знеструмлено через обстріл та негоду

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 450 населених пунктів, дощ та вітер частково знеструмили 3 населені пункти в Кіровоградській області.﻿ Про це заявили в "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

У компанії зазначили, що 16 жовтня середньодобова температура була на майже на 6°C нижче, ніж у попередній робочий день, 13 жовтня (8°C проти 13,9°C).

"Добовий максимум 16 жовтня був зафіксований вдень, об 11:40. Причина - співпадіння двох факторів: відчутне похолодання протягом доби та початок робочого тижня. Показник максимуму був на 5,4% вище за добовий максимум п’ятниці" , - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів під час опалювального періоду.

У вівторок імпорт електроенергії здійснюється лише протягом однієї години ввечері з Молдови. Загальний обсяг 10 МВт·год.

А експорт здійснюється до Словаччини та Молдови в нічні та денні години (період активної роботи сонячних електростанцій) з загальним обсягом 3829 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт.

При цьому через бойові дії та з інших причин без світла залишається 450 населених пунктів.

Так, урезультаті обстрілів є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Харківській областях. В Дніпропетровській області на ранок енергоживлення споживачів відновили. В інших областях аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.