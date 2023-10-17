Кулеба прокоментував результати парламентських виборів у Польщі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що на стратегічні відносини України і Польщі нічого не впливає, бо вони надто глибокі й на них багато завʼязано. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"У самій Польщі ці розмови (про перегляд постачання зброї Україні, – ред.) були красномовно зупинені в один момент, коли тим, хто почав про це говорити, показали колеги, що вони перетнули межу.

По-друге, ми цінуємо Польщу і свої відносини з нею, але в нас є інші сусіди, з якими ми також розвиваємо військово-технічне співробітництво, які багато роблять для допомоги Україні – я маю на увазі Румунію. Тому всі ці емоції, будемо сподіватися, залишилися у виборчій кампанії, яка вже завершилася" , – зазначив Кулеба.

Він переконаний, що на стратегічні відносини України і Польщі не впливає нічого, тому що вони надто глибокі і дуже багато на них всього завʼязано.

"Головне: тактично можна думати один про одного що завгодно, але стратегічно Польща й Україна не можуть один без одного і не виживуть у цьому жорстокому світі один без одного. Стратегічно все буде нормально за будь-якої конфігурації влади в Польщі чи Україні" , – підкреслив очільник української дипломатії.

Глава МЗС додав, що тепер у Польщі буде формування коаліції та уряду, "але це вже інша історія".