Армія дронів: на фронт передали ще понад 800 безпілотників

Держава передала Силам оборони України понад 800 безпілотних літальних апаратів: 500 дронів Mavic, 300 FPV-дронів Phoenix 03 Heavy і 40 ударних коптерів Vampire. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє Українська правда.

"Передали на фронт 800+ безпілотників – продовжуємо підсилювати наших бійців. Всі БПЛА придбано за державною програмою "Армія дронів". 500 Мавіків для аеророзвідки та коригування артилерії. 300 FPV-дронів Phoenix 03 Heavy для ураження пунктів спостереження, бліндажів та бронетехніки. 40 ударних коптерів Vampire для успішного полювання як удень, так і вночі.

Системно надсилаємо військовим безпілотники та чекаємо на нові рекорди від ударних рот Армії дронів", – зазначив Федоров.

В ефірі телемарафону урядовець зазначив, що дрони можуть вражати різну техніку: танки, артилерію, бліндажі, окопи, живу силу ворога.

За словами віцепрем’єра, під Авдіївкою зараз дрони допомагають знищувати броньовану техніку.