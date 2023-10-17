Ізраїль не розпочне операцію у Газі під час візиту Байдена – ЗМІ

Ізраїль навряд чи розпочинатиме військову наземну операцію в Секторі Газа, поки триватиме візит президента США Джо Байдена до країни.﻿ Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

У публікації зазначається, що з'являється "дедалі більше ознак" того, що операція Ізраїльських сил оборони (ЦАХАЛ) у Секторі Газа не розпочнеться доти, доки американський президент не завершить свій візит солідарності до країни.

Очікується, що Байден прибуде до Ізраїлю сьогодні, 17 жовтня. У ході свого візиту президент США зустрінеться, зокрема, із прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.

За даними німецького видання, практично неможливо, щоб Ізраїль "виступив проти Байдена щодо розміщення наземних військ під час його візиту".