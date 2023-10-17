Українці в Польщі можуть замовити доставку водійських прав – ВМС

Україна запускає послугу доставки посвідчення водія для громадян за кордоном. Першою країною, де можна буде скористуватися послугою, стане Польща.﻿ Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдана Драп'ятий в ефірі телемарафону, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Він зазначив, що Україна відкриває центри державного підприємства "Документ" за кордоном, адже значна кількість наших громадян вимушено виїхала через повномасштабну війну.

У таких центрах громадяни можуть обміняти і оформити документи, в тому числі обміняти посвідчення водія.

Наразі українці можуть скористатися такими послугами у шести країнах.

При цьому не всім зручно їхати в конкретне місто або через велику навантаженість очікувати відповідної черги, тому Україна запровадила доставку. Так, Укрпошта буде доставляти за кордон посвідчення водія. Вартість також послуги буде орієнтовно коштувати 1300 гривень.

Спершу послугу запровадять у Польщі. А на початку листопада її планують запустити й в інших європейських країнах.