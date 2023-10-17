Ігнат пояснив важливість ударів ЗСУ по аеродромах Луганська і Бердянська

Ураження аеродромів російських сил важливе для України, адже там базуються вертольоти, які працюють близько до лінії фронту і з допомогою протитанкових керованих ракет можуть вражати військову техніку українських сил. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Радіо Свобода.

Так він прокоментував дані про ураження двох російських вертольотів під час удару українських сил по аеродромах військ РФ поблизу окупованих Луганська і Бердянська.

"Що, як і чим було уражено я не маю можливості вам про це говорити. Але зрештою ураження такої техніки як вертольоти противника, які він використовує – Ка-52, Мі-24 – безумовно, що це добре для нас. Тому що вертольоти разом із тактичною авіацією постійно працюють на фронті і на передній лінії. Ворог намагається вертольоти тримати ближче до лінії бойового зіткнення, як це було у Чорнобаївці. І тут Луганськ, Бердянськ це безпосередньо не далеко від лінії фронту…

На жаль, в окупантів вертолітна техніка більш сучасна, більш сучасне озброєння. Є протитанкові керовані ракети з великою дальністю застосування. Вертольоти працюють постійно власне 10+ кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому ураження такої техніки є цілком важливим для нас" , – пояснив Ігнат.

За його словами, щоб захистити усі важливі для Росії об’єкти, військове командування РФ повинне мати достатню кількість засобів ППО, а це "не завжди вдається".

Вранці 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи українських ракетних військ уразили два російські гелікоптери на посадкових майданчиках, склад боєприпасів і артилерійський засіб військ РФ. Подробиць у Генштабі не навели. Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомив, що в ніч на 17 жовтня українські війська завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів російських військ поблизу окупованих Луганська і Бердянська.

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