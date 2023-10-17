Путін зустрівся з Орбаном в Китаї – вперше з 2022 року

Президент РФ Владімір Путін провів переговори у китайській столиці Пекіні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Інформацію про це агентству MTI підтвердив керівник пресслужби угорського прем'єра Берталан Хаваші, повідомляє Європейська правда.

Орбан обговорив з Путіним угорсько-російську співпрацю у сфері постачання газу і нафти, а також ядерної енергетики.

Лідер угорського уряду під час зустрічі наголосив на важливості миру.

Він сказав, що для всього континенту, включаючи Угорщину, дуже важливо, щоб потік біженців, санкції та бойові дії припинилися.

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що зустріч з Орбаном не планується, однак переговори все ж відбулися.

Це вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року Путін зустрівся з лідером країни Європейського Союзу.

Орбан регулярно відзначається антиукраїнськими заявами у дусі російської пропаганди. Зокрема, він казав, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.

Також він заявляв, що через війну в Україні не зрозуміло, якою є її територія і населення, а також сказав, що ЄС перед "серйозними розмовами про вступ" України має провести стратегічний аналіз того, як це вплине на союз.