Депутати відправили на повторний розгляд законопроект про військовий ПДФО

Верховна Рада України не схвалила до другого читання законопроект №10037 щодо військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та акцизу. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Відповідна ініціатива отримала у Раді лише 223 голоси "за".

"Відправили на повторне друге 265. Також підтримано скорочені терміни підготовки до повторного другого читання" , – зазначив нардеп.

За словами Железняка, законопроєкт "збили" загалом мажоритарні депутати.

Проєкт закону про "військовий податок"

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про перенаправлення податку на доходи військових із місцевих бюджетів до державного бюджету. Рішення підтримали 236 депутатів.

Згідно з проектом закону, прогнозний обсяг надходжень до спеціального фонду держбюджету України від ПДФО, який раніше отримували місцеві бюджети, становитиме з 1 жовтня 2023 до кінця 2023 року 25,8 млрд гривень та у 2024 році - 93,7 млрд гривень.

5 жовтня Комітет з питань бюджету ВРУ схвалив до другого читання законопроєкт щодо "військового ПДФО" та акцизу, до якого були внесені зміни.

При цьому вже наступного дня, 6 жовтня, Комітет із питань бюджету Ради оновив схвалені напередодні зміни до рекомендованого до другого читання проєкту закону №10037.