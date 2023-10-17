Депутати відправили на повторний розгляд законопроект про військовий ПДФО
Верховна Рада України не схвалила до другого читання законопроект №10037 щодо військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та акцизу. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Відповідна ініціатива отримала у Раді лише 223 голоси "за".
"Відправили на повторне друге 265. Також підтримано скорочені терміни підготовки до повторного другого читання", – зазначив нардеп.
За словами Железняка, законопроєкт "збили" загалом мажоритарні депутати.
Проєкт закону про "військовий податок"
Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про перенаправлення податку на доходи військових із місцевих бюджетів до державного бюджету. Рішення підтримали 236 депутатів.
Згідно з проектом закону, прогнозний обсяг надходжень до спеціального фонду держбюджету України від ПДФО, який раніше отримували місцеві бюджети, становитиме з 1 жовтня 2023 до кінця 2023 року 25,8 млрд гривень та у 2024 році - 93,7 млрд гривень.
5 жовтня Комітет з питань бюджету ВРУ схвалив до другого читання законопроєкт щодо "військового ПДФО" та акцизу, до якого були внесені зміни.
При цьому вже наступного дня, 6 жовтня, Комітет із питань бюджету Ради оновив схвалені напередодні зміни до рекомендованого до другого читання проєкту закону №10037.