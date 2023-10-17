НАБУ объявило в розыск депутата Верховной рады Дубневича

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук чинного народного депутата Ярослава Дубневича у справі про розкрадання газу, повідомляє Українська правда.

"НАБУ розшукує чинного народного депутата України, підозрюваного в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку" , – йдеться в повідомленні НАБУ.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами досудвого розслідування НАБУ скерувала до суду обвинувальний акт про обвинувачення 9 осіб, серед яких - нардеп Ярослав Дубневич.

Нардепа та 8 інших обвинувачених підозрюють у незаконному заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ "Укрзалізниці".

11 жовтня 2023 року НАБУ і САП повідомили Дубневичу про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.