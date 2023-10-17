З одеських портів сьогодні вийшли ще три судна – моніторинг

Зранку 17 жовтня з одеських портів для проходження тимчасовим чорноморським коридором, оголошеним Україною, вийшли три судна: Bull, Ramus та Bahar K. Також одне судно прямує вздовжу українського узбережжя у зворотному напрямку. Про це свідчать дані сервісів моніторингу руху суден, повідомляє ЦТС.

Балкер типу Panamax має дедвейт (повну вантажопідйомність) 82 тис. т, зайшов до українського порту під завантаження 12 жовтня. Судна Ramus та Bahar K дедвейтом 6 тис. т і 8,3 тис. т відповідно прослідували на вхід тимчасовим коридором 13 жовтня.

На вхід до одного з українських портів на Чорному морі 17 жовтня йде судно для перевезень генеральних вантажів Briza дедвейтом 8,9 тис. т.

Сумарно, згідно з підрахунками ЦТС, новим маршрутом, оголошеним Україною, на вхід до портів Великої Одеси, пройшли (з урахуванням Briza) 33 судна. На вихід (включно з 5 суднами, які знаходилися в портах від початку російського вторгнення в лютому 2022 року), з урахуванням сьогоднішніх трьох суден, цей показник сягне - 24. Тобто всього фіксуємо 57 суднопроходів в обидві сторони.