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ССО: На аеродромах в Луганську та Бердянську знищено 9 гелікоптерів

ССО: На аеродромах в Луганську та Бердянську знищено 9 гелікоптерів
Фото: міноборони РФ

Внаслідок ударів ЗСУ по аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську було знищено 9 російських гелікоптерів, а також склад боєприпасів та іншу техніку. Зазнали пошкоджень злітно-посадкові смуги. Детонація боєприпасів тривала всю ніч.

Про це повідомили﻿ Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Сили оборони України отримали інформацію про перебування на аеродромах в Бердянську та Луганську значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, а також  боєприпасів. Зазначену інформацію перевірили, вона підтвердилася.

Координати та необхідні дані передали ЗСУ для ураження.

Як зазначають в ССО, окупанти зазнали значних втрат.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

  • дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;
  • спеціальну техніку, яка знаходилася на аеродромах;
  • пускову установку ППО; 
  • склад боєприпасів.

Також пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Як зазначили в Силах спецоперацій, склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4-ї ранку. Детонація у Луганську тривала до 11-ї ранку.

"Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів", – зазначили в ССО.

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