ССО: На аеродромах в Луганську та Бердянську знищено 9 гелікоптерів
Внаслідок ударів ЗСУ по аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську було знищено 9 російських гелікоптерів, а також склад боєприпасів та іншу техніку. Зазнали пошкоджень злітно-посадкові смуги. Детонація боєприпасів тривала всю ніч.
Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Сили оборони України отримали інформацію про перебування на аеродромах в Бердянську та Луганську значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, а також боєприпасів. Зазначену інформацію перевірили, вона підтвердилася.
Координати та необхідні дані передали ЗСУ для ураження.
Як зазначають в ССО, окупанти зазнали значних втрат.
За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:
- дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;
- спеціальну техніку, яка знаходилася на аеродромах;
- пускову установку ППО;
- склад боєприпасів.
Також пошкоджено злітні смуги аеродромів.
Як зазначили в Силах спецоперацій, склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4-ї ранку. Детонація у Луганську тривала до 11-ї ранку.
"Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів", – зазначили в ССО.