ССО: На аеродромах в Луганську та Бердянську знищено 9 гелікоптерів

Внаслідок ударів ЗСУ по аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську було знищено 9 російських гелікоптерів, а також склад боєприпасів та іншу техніку. Зазнали пошкоджень злітно-посадкові смуги. Детонація боєприпасів тривала всю ніч.

Про це повідомили﻿ Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Сили оборони України отримали інформацію про перебування на аеродромах в Бердянську та Луганську значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, а також боєприпасів. Зазначену інформацію перевірили, вона підтвердилася.

Координати та необхідні дані передали ЗСУ для ураження.

Як зазначають в ССО, окупанти зазнали значних втрат.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальну техніку, яка знаходилася на аеродромах;

пускову установку ППО;

склад боєприпасів.

Також пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Як зазначили в Силах спецоперацій, склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4-ї ранку. Детонація у Луганську тривала до 11-ї ранку.