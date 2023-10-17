Зеленський провів Ставку: подякував військовим та "деяким партнерам"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на фронті, захист портової інфраструктури та міжнародну підтримку.

Про це Зеленський сказав у зверненні, оприлюдненому﻿ в соцмережах.

Він зазначив, що на Ставці були важливі доповіді командувачів.

"Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати" , – сказав Зеленський.

Президент також подякував "деяким нашим партнерам" за ефективну зброю, "як ми й домовлялись".

Також на Ставці обговорили захист берегів Чорного моря та Дунайського регіону: людей, портів та експорту.

"Окремо обговорили міжнародну політику, наявні зміни. Урядовці доповідали, розвідка також. Викликів багато. Але, якими б не були загрози, наша відповідь – це наша сила, наша єдність" , – зазначив президент.