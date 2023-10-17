Зеленський провів Ставку: подякував військовим та "деяким партнерам"
Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на фронті, захист портової інфраструктури та міжнародну підтримку.
Про це Зеленський сказав у зверненні, оприлюдненому в соцмережах.
Він зазначив, що на Ставці були важливі доповіді командувачів.
"Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати", – сказав Зеленський.
Президент також подякував "деяким нашим партнерам" за ефективну зброю, "як ми й домовлялись".
Також на Ставці обговорили захист берегів Чорного моря та Дунайського регіону: людей, портів та експорту.
"Окремо обговорили міжнародну політику, наявні зміни. Урядовці доповідали, розвідка також. Викликів багато. Але, якими б не були загрози, наша відповідь – це наша сила, наша єдність", – зазначив президент.
"Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу – це важливо", – додав Зеленський.