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Зеленський провів Ставку: подякував військовим та "деяким партнерам"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на фронті, захист портової інфраструктури та міжнародну підтримку.

Про це Зеленський сказав у зверненні, оприлюдненому﻿ в соцмережах.

Він зазначив, що на Ставці були важливі доповіді командувачів.

"Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати", – сказав Зеленський.

Президент також подякував "деяким нашим партнерам" за ефективну зброю, "як ми й домовлялись". 

Також на Ставці обговорили захист берегів Чорного моря та Дунайського регіону: людей, портів та експорту.

"Окремо обговорили міжнародну політику, наявні зміни. Урядовці доповідали, розвідка також. Викликів багато. Але, якими б не були загрози, наша відповідь – це наша сила, наша єдність", – зазначив президент.

"Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу – це важливо", – додав Зеленський.

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