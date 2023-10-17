Київська облрада призупинила повноваження всіх депутатів від ОПЗЖ − депутат

Київська обласна рада прийняла рішення про призупинення повноважень депутатів, які були обрані за списками забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ.﻿ Про це заявив депутат облради від "Європейської солідарності" Роман Титикало, повідомляє Українська правда.

"Щойно Київська обласна рада підтримала мій проєкт рішення поданий за ініціативою фракції "Європейська Солідарність Київщини" "Про призупинення повноважень депутатів політичної партії "Опозиційна платформа − За життя", яким вирішено призупинити повноваження депутатів Київської обласної ради VIII скликання, які висувалися та були обрані за виборчими списками політичної партії "Опозиційна платформа − За життя" , – повідомив депутат.

Він також опублікував відповідний проєкт рішення. Йдеться про призупинення повноважень 8 депутатів.

На запитання, чи має облрада відповідні повноваження, Титикало зазначив, що у законі є чіткий перелік причин, за яких можуть бути призупинені повноваження депутата (пункту про позбавлення мандата, якщо депутат обраний від забороненої партії в ньому немає − ред.).

"Також є законопроєкт, який передбачає що серед таких причин має бути і заборона політичної партії. Але Верховна рада ніяк не проголосує цей закон. Тому є певна правова невизначеність − з одного боку підстав для припинення повноважень немає, але з іншого − є рішення Верховного суду. Більше того, Київщина сильно постраждала від російської агресії, громадськість вимагає цього від депутатів. Тому ми вирішили піти таким шляхом − призупинити їх повноваження до моменту прийняття відповідного рішення Верховною Радою" , – пояснив депутат.

Він додав, що подібне рішення вже подали у Макарівській і Бородянській міськрадах.

За словами Титикала, депутати, обрані від ОПЗЖ, були присутні на засіданні 17 жовтня, хтось з них голосував проти цього рішення, хтось утримався, але після голосування, усі вони встали і залишили залу.

"Вони встали і вийшли з зали. Думаю, що вони одразу прийняли рішення до виконання. Не вважаю, що це рішення порушує права виборців чи права депутатів. У будь-якому разі вони можуть довести протилежне через суд" , − наголосив Титикало.

Депутат також переконаний, що відсутність в облраді цих 8 обранців не позначиться на прийнятті рішень.

"Склад ради 84 депутати. Рішення приймаються від загального складу. Має проголосувати 43 особи, щоб рішення було чинне. Участь чи неучасть цих людей не вплине на це" , − вважає Титикало.

Він пояснив, що обранці, чиї повноваження призупинили, ймовірно, зможуть і надалі користуватися певними преференціями, які їм дає статус депутата, бо посвідчення "ніхто в них силою не забиратиме".

На запитання, за яких умов згадані депутати можуть повернутися до участі у засіданнях, Титикало сказав, що це можливо у разі скасування рішення через суд.

"Один депутат вийшов і висловився, що це рішення політизоване, бо, мовляв, ті депутати, що залишилися, мають проукраїнську позицію. Але є рішення суду про заборону партії, ми виходили з цього. На мою думку, якби не було в Україні цієї 5-ї колони, якби Медведчук не брав російські гроші, не розказував, що тут нібито чекають Путіна, то, можливо, Путін і не напав би на Україну" , − сказав Титикало.

Він додав, що ЄС буде ініціювати такі рішення про призупинення повноважень депутатів, обраних від ОПЗЖ, по всій Київщині, і висловив сподівання, що подібні "вольові рішення" будуть приймати й інші регіони по всій Україні.