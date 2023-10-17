Окупанти зменшили інтенсивність атак на Куп'янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог зменшив інтенсивність наступальних дій. Сили оборони за добу ліквідували там понад 160 окупантів та знищили 24 зразки озброєння і військової техніки. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, повідомляє Укрінформ.

"Ворог вирішив встигнути до настання холодів здобути і вигідні позиції, і спробувати максимально просунутися до Куп’янська. Проте так просто йому це не вдасться, оскільки довгий час ми обладнували там інженерні позиції, робили мінно-вибухові загородження, противник вже наражається на них та відчуває потужність наших укріпрайонів на цьому напрямку" , - повідомив речник.

Він зазначив, що ситуацію на цьому напрямку постійно контролює командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, який безпосередньо спілкується з військовими та виявляє і вирішує проблемні питання.

За інформацією речника, Сили оборони за добу на цьому напрямку знищили 163 окупантів.

"Ворог 687 разів обстрілював наші позиції на цьому напрямку, використовує традиційно як реактивну артилерію, так і ствольну. Також дуже широко застосовує міномети різних калібрів, переважно це крупні калібри 120 мм, та авіацію - це пари Су-35, Су-34, які використовують керовані авіабомби, та К-52 і Мі-8.

Зараз дещо зменшилась інтенсивність бойових дій, оскільки розпочинається сезон дощів і проводити наступальні операції значно складніше для ворога. Проте наша основна задача – це докладати максимум зусиль, аби сточувати сили противника на цьому напрямку" , - повідомив Євлаш.

Він також зазначив, що за минулу добу було знищено 24 зразки озброєння та військової техніки ворога, серед яких 5 танків Т-72, 6 ББМ, 4 гармати Д-30 та 1 "Мста Б".

Наразі ворог акцентує свої сили поблизу Синьківки, Іванівки, Стельмахівки та Надії, проте Силам оборони вдається відбивати атаки та втримувати наші рубежі, зазначив речник.