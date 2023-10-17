У ЗСУ повідомили про частковий успіх західніше Вербового на півдні

Сили оборони мають частковий успіх у районі західніше Вербового у Запорізькій області, де просунулися на відстань близько кілометра. Про це в ефірі телемарафону заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, повідомляє Укрінформ.

"Українські військові не допустили втрати позицій південно-західніше Новоданилівки та Роботиного на Запоріжжі, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольстькому напрямку. Зокрема, Сили оборони мають частковий успіх в районі західніше Вербового та просунулись на відстань близько кілометра" , - зазначив Штупун.

За словами речника, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1332 вогневих завдання. Загальні втрати противника склали 355 осіб, знищено 22 одиниці військової техніки, серед них два танки, 6 ББМ та сім одиниць автомобільної техніки. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога різного рівня.

"Протягом минулої доби ворог завдав 16 авіаційних ударів, провів 42 бойових зіткнення - це більш ніж половина від загальної кількості, окрім того, здійснив 595 артобстрілів. Відзначається збільшення кількості ворожих штурмових дій на напрямку Мар’їнки, також противник доукомплектовує на різних напрямках загони "Шторм" та "Шторм Z", які зазнали і продовжують зазнавати значних втрат. Російське командування просто кидає їх вперед на вірну загибель.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, менш активно це проходить зараз. Протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога. На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили майже 20 атак ворога в районі Мар’їнки і ще 5 атак південніше Золотої Ниви та Пречистівки" , - повідомив Штупун.

Він відзначив, що ворог продовжує кидати вперед піхоту, серед них - мотострільці, мобілізовані з тимчасово окупованих територій та підрозділи "Шторм" та "Шторм Z".

Відповідаючи на запитання щодо ситуації навколо Авдіївського терикона, речник відзначив:

"Ми продовжуємо оборону в тому районі, росіяни завжди багато фантазують, вони вже "знищили" там за їхніми підрахунками стільки наших літаків, що у нас стільки ніколи не було, тому їхні фантазії хай залишаються фантазіями. А терикон важливий тим, що це панівна висота на тому напрямку, тобто з неї все добре видно, добре прострілюється, тому вона важлива".

Штупун також додав, що всі росіяни, які намагались зайти на територію терикона, були ліквідовані.