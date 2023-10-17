Міноборони спростило списання військового майна, втраченого в бою

Списувати втрачене у бою військове майно можна буде за спрощеною процедурою - за два тижні замість шести місяців. Відповідний наказ ухвалило Міністерство оборони України.﻿ Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Міністерство оборони ухвалило наказ, який дозволив списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою.Без зайвої бюрократії це займатиме два тижні замість шести місяців" , - розповів він.

За даними Умєрова, проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва тепер не потрібно.

"Техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень зможуть списувати командири окремих рот, батальйонів чи бригад" , - зазначив міністр.

Голова Міноборони також навів наступний приклад: раніше на списання дрона потрібно було зібрати до 40 документів і на це йшло від одного місяця до пів року. То тепер ухвалені зміни скоротять процедуру до 2-3 тижнів.

Як повідомлялося, раніше Верховна рада ухвалила закон про спрощення процедури списання військового майна на період дії воєнного стану. Документ підтримали 302 депутати.