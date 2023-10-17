ОВА: Росіяни знову запускають фейкове радіомовлення на Харківщині

Російські окупанти знову намагаються поширювати фейкове радіомовлення на Харківщині. ﻿, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба Харківської ОВА.

"У Харкові та області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою "Слобожанське FM".

В ОВА наголосили, що це не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківщини.

В ОВА закликали "слухати лише перевірену інформацію" та опублікували рекомендований список частот: Балаклія – 104,9 МГц; Зміїв – 90,8 МГц; Близнюки – 100,1 МГц; Барвінкове – 103,4 МГц.

Що передувало: