Пашинян заявив про готовність підписати мирний договір із Азербайджаном

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий підписати мирний договір та врегулювати відносини з Азербайджаном до кінця року.﻿Про це він заявив, виступаючи у Європейському парламенті у Страсбурзі, повідомляє Радио Азатутюн.

Пашинян зазначив, що продовжить мирний порядок денний і що регіону потрібен мир. Він наголосив, що Єреван готовий підписати мирний договір, який відображатиме принципи взаємного визнання суверенітету та територіальної цілісності один одного, а також матиме на увазі відкриття транспортних комунікацій, заснованих на принципах суверенітету країн, якими вони проходять.

Зокрема, за словами прем’єра, вірменська сторона готова відкрити Мегрінську залізницю, але не як екстериторіальний коридор.

Пашинян також висловив побоювання, що президент Азербайджану Ільхам Алієв може зробити питання так званого коридору приводом для нового нападу на Вірменію та захоплення територій.

У своїй промові вірменський прем'єр попросив підтримки у європейських парламентаріїв у процесі встановлення миру у регіоні.

Пашинян зазначив, що формальні союзники Вірменії не допомогли у питанні вирішення проблем безпеки Вірменії та вірмен Нагірного Карабаху. Зокрема, прем'єр-міністр Вірменії сказав, що, коли 100 тисяч вірмен бігли з Нагірного Карабаху до Вірменії внаслідок нападу Азербайджану, "наші союзники у сфері безпеки не лише не допомогли, а й публічно закликали до зміни влади у Вірменії, до повалення демократичного уряду" .

За словами Пашиняна, аналогічний сценарій - зовнішня агресія, бездіяльність союзників, використання загрози нової війни чи гуманітарної кризи для того, щоб викликати внутрішні потрясіння у Вірменії, поставити під загрозу суверенітет, навіть сформувати маріонетковий уряд, кілька разів був використаний проти Вірменії, але щоразу народ та демократія Вірменії рятували суверенітет та незалежність країни.

Він підкреслив, що Республіка Вірменія готова бути ближчою до Європейського союзу: "Настільно, наскільки Євросоюз вважатиме це за можливе" .

У своєму виступі Пашинян оцінив останній напад Азербайджану на Нагірний Карабах 19-20 вересня та його наслідки як етнічне чищення.

Пашинян також зазначив, що на цю мить 1016 громадян Вірменії вважаються зниклими безвісти.

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