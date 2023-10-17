Конгресмени США вимагають від Байдена санкцій проти Ірану

Група зі 113 конгресменів як від Республіканської, так і від Демократичної партій вимагають від адміністрації президента США Джо Байдена запровадити санкції проти Ірану за його роль у підтримці терористичного угруповання ХАМАС після жорстокого нападу на Ізраїль.﻿ Про це йдеться у листі американських законодавців, який є у розпорядженні CNN, повідомляє Європейська правда.

У листі, який підписали 63 демократи і 50 республіканців, Байдена закликають "вжити всіх необхідних заходів, щоб перекрити іранські джерела фінансування".

"Це включає максимальне застосування всіх санкцій США, а також вжиття всіх можливих заходів для припинення торгівлі нафтою Ірану з Китаєм, яка зараз приносить 150 мільйонів доларів США в день" , – йдеться в листі.

У ньому наголошується, що 18 жовтня закінчується термін дії санкцій ООН відповідно до умов так званої "ядерної угоди".

"Цього не можна допустити. Ми закликаємо вашу адміністрацію працювати з нашими європейськими союзниками, щоб негайно запровадити санкції проти Ірану в Раді безпеки ООН" , – наголошують автори документа.

Американські конгресмени також закликають чинити тиск на Катар і Туреччину, щоб вони припинили підтримувати ХАМАС.