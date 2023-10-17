СБУ повідомила про нову підозру ватажку "ЛНР" Пасічнику

Українські правоохоронці повідомили про нову підозру ватажку терористів "ЛНР" Леоніду Пасічнику через "вибори" на окупованій частині Луганської області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

У січні-травні 2023 року він підписав низку так званих "законів" і "указів" щодо організації та проведення в "ЛНР" виборів до так званої "Народної ради" та представницьких органів "муніципальних утворень".

На підставі цих юридично нікчемних "правових актів" в області було організовано процес підготовки до незаконних виборів, які окупанти провели у вересні 2023 року відповідно до законодавства РФ і так званих "ЛНР".

Зазначимо, 23 вересня, за поданням російського диктатора Володимира Путіна та за власною згодою, Пасічник був добровільно обраний "Народною радою" на посаду "глави ЛНР". Він склав присягу на вірність "народу ЛНР", конституції РФ, "конституції ЛНР" і офіційно вступив на посаду "глави ЛНР".

"Умисні протиправні дії, вчинені окупаційним чиновником, були спрямовані на створення умов для анексії російським агресором частини території України" , — повідомили в СБУ.

СБУ повідомила Пасічнику про підозру в участі в організації та проведенні незаконних виборів і в добровільному обранні до незаконного органу влади на тимчасово окупованій території.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна. Оскільки правопорушник переховується на тимчасово окупованій території, його оголошено в розшук.

Нагадаємо, Леонід Іванович Пасічник — колишній український військовий діяч, співробітник СБУ (1993-2013), полковник СБУ, колаборант. Ватажок терористичного угруповання "Луганська народна республіка" з листопада 2017 року, другий після Ігоря Плотницького.