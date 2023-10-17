ЗМІ: США таємно передали Україні ATACMS, якими вона вдарила по аеродромах

Українські сили у ніч проти вівторка використали далекобійні ракети ATACMS для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську й Бердянську, повідомляє Європейська правда.

Цю інформацію газеті The Wall Street Journal та порталу Politico підтвердили "поінформовані співрозмовники".

За даними WSJ, протягом останніх кількох днів США таємно відправили в Україну "невелику кількість ракет". Інших подробиць видання не розкривають, але уточнюють, що модифікація ATACMS, яку отримала Україна, має дальність до близько 160 кілометрів.

Раніше у вівторок Сили спецоперацій України підтвердили ураження аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, в результаті чого знищили дев’ять російських гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку системи протиповітряної оборони та склад боєприпасів.

Україна протягом місяців просила у США далекобійні засоби ураження для того, аби бити по цілях російських окупантів у тилу, але у Вашингтоні відмовлялись через побоювання щодо ескалації з боку РФ і нестачі цих ракет для американських військових.

Велика Британія та Франція, однак, ще влітку надали Києву власні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP, які українські сили ефективно застосовували на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.

У вересні, писали ЗМІ, президент США Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському на зустрічі у Білому домі, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні з Росією. Офіційно ж про це досі не оголосили.