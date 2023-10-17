Швеція розслідує пошкодження підводного кабелю зв’язку, прокладеного до Естонії

Шведська влада виявила пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, прокладеного між Естонією та Швецією – що, ймовірно, сталось у той самий час, як був пошкоджений газогін Balticconnector між Естонією та Фінляндією, повідомляє Європейська правда.

Про це на пресконференції в Гетеборзі заявили міністр оборони Швеції Пол Йонсон і міністр цивільної оборони країни Карл-Оскар Болін, повідомляє SVT.

Очільник Міністерства цивільної безпеки Швеції вказав, що шведське сторона наразі не може оцінити, що спричинило пошкодження підводного кабелю.

"Йдеться не про повний обрив кабелю, а про часткове пошкодження", – уточнив Болін.

За його словами, пошкодження, ймовірно, сталося одночасно з виявленням пошкодження газопроводу Balticconnector у Фінській затоці.

Міністр додав, що відповідні шведські органи тісно співпрацюють із фінськими та естонськими колегами.

Як відомо, у ніч на 8 жовтня оператори помітили аномальне падіння тиску у газопроводі Balticconnector, що сполучає Естонію з Фінляндією через Фінську затоку. Згодом з’ясувалося, що пошкоджений також телекомунікаційний кабель неподалік.

Нагадаємо, генсек НАТО у зв'язку з інцидентом розповів, що Альянс посилив захист підводної інфраструктури після диверсії на "Північних потоках", але теж зазначив, що гарантовано захистити такі об'єкти неможливо.