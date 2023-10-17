Конфлікт на Близькому Сході: Шольц прилетів в Ізраїль з візитом солідарності

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 17 жовтня прибув в Ізраїль із візитом солідарності, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Frankfurter Rundschau.

Літак глави німецького уряду приземлився в Тель-Авіві вдень 17 жовтня. Видання пише, що він – перший глава іноземного уряду, який відвідав Ізраїль після нападу бойовиків ХАМАС на південь країни 7 жовтня.

У програмі візиту – зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху й родичами німецьких заручників, яких захопили терористи. За даними журналістів, потім Шольц вирушить до Єгипту для участі в переговорах про врегулювання на Близькому Сході. У статті йдеться, що Каїр "відіграє головну роль у регулюванні ескалації між ХАМАС, адміністрацією сектору Гази й Ізраїлем".

Як повідомлялось, президент США Джо Байден у середу відвідає Ізраїль, щоб висловити солідарність із народом країни після атак бойовиків ХАМАС.