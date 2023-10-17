Bloomberg оновив список найбагатших людей світу

Bloomberg оновив індекс мільярдерів світу станом на жовтень 2023 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться на офіційному сайті Bloomberg, який публікує індекс мільярдерів світу.

На першому місці залишився американський мільярдер Ілон Маск, а на друге місце потрапив засновник Amazon Джефф Безос, обійшовши керівника групи з виробництва предметів розкоші LVMH Бернара Арно.

Від початку 2023 року статки Безоса зросли на $49,3 мільярда і становлять $156 мільярдів. Водночас Арно за рік втратив $6,95 мільярда — тепер його статки оцінюють на рівні $155 мільярдів. Акції Amazon зросли в ціні, тоді як LVMH, навпаки, упали.

Ілон Маск за рік збільшив статки на $96,8 мільярда і тепер має $234 мільярди.

Зазначимо, у квітні 2023 року видання Forbes у своєму щорічному списку мільярдерів світу зазначило, що майже половина мільярдерів збідніли за рік. Однак там перше місце здобув Бернар Арно, посунувши Ілона Маска.

У минулому жовтні Bloomberg підрахував, що статки генерального директора компанії Meta Марка Цукерберга зменшилися на $100 мільярдів за 13 місяців — це було найбільше падіння статків серед світових мільярдерів.

Рейтинги Forbes і Bloomberg оновлюються в реальному часі на основі вартості акцій найбільших компаній.