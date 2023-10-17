У Росії більше половини інвалідів війни в Україні залишилися без кінцівок

Більше половини російських військових, які стали інвалідами на війні в Україні, втратили кінцівки, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив заступник міністра праці Росії Олексій Вовченко із посиланням на ВВС.

"Визнані інвалідами з ампутацією кінцівок близько 54% від усіх засвідчених. Це справді така яскрава проблема, це багато. У нас серед цивільних інвалідів такого відсотка з ампутацією, звісно, немає. Це діабет, це старечі порушення, це судинні відхилення, це люди у віці... Тут, звісно, це молодий вік" , – сказав Вовченко, виступаючи у Раді Федерації (верхній палаті парламенту РФ).

Точна кількість військових з інвалідністю не уточнюється. За оцінками Вовченка, 20% військовим ампутували руки, а 80% – ноги.

Наприкінці червня Міноборони Росії прогнозувало, що близько 30% російських військових стануть людьми з інвалідністю, і їм знадобиться високотехнологічне лікування, зокрема, протезування.