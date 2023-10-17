WP: США направляють до берегів Ізраїлю понад 4 тисячі моряків і морпіхів

Сполучені Штати Америки, ймовірно, вирішили відправити до берегів Ізраїлю понад 4 тисячі моряків і морпіхів. Їх розмістять на кораблях, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Washington Post.

Два неназвані американські чиновники заявили в коментарі виданню, що група готовності, яка налічує понад 4 тисячі моряків і морпіхів, приєднається до американських кораблів біля берегів Ізраїлю.

Журналісти уточнюють, що до складу групи увійде 26 експедиційний підрозділ морської піхоти, який підготовлений до виконання широкого спектра завдань, включаючи деякі спеціальні операції.

За даними WP, військові прибудуть на кораблях USS Bataan та USS Carter Hall, які нещодавно залишили Кувейт. Третій корабель, що входить до складу підрозділу, - USS Mesa Verde - перебував у Середземному морі і мав вирушити до ізраїльського берега, повідомили чиновники.

У виданні наголошують, що подібне перекидання військ відображає побоювання американських офіційних осіб про можливе розширення конфлікту після зіткнень з ліванським воєнізованим угрупуванням "Хезболла".

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, почали вбивати та викрадати мирних мешканців. У відповідь влада Ізраїлю розпочала операцію проти ХАМАС, в рамках якої військові вже завдали ряд ударів по Сектору Газа.

США, за інформацією ЗМІ, вирішили направити до берегів Ізраїлю два своїх авіаносця з кораблями, що їх супроводжують.

Ще вчора, 16 жовтня, видання The Wall Street Journal повідомляло, що для потенційного розгортання в Ізраїлі США вже відібрали 2 тисячі військових.