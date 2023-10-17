Харківські слідчі завершили ідентифікацію тіл після удару по Грозі

Харківські слідчі закінчили ідентифікацію тіл загиблих після російського ракетного удару по селу Гроза на Харківщині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє сайт Нацполіції.

Загальна кількість загиблих не змінилася після ідентифікації тіл. Російський Іскандер М вбив 59 цивільних громадян. 5 постраждалих з пораненнями знаходяться в лікарні. Їхній стан стабільний.

Близькі та знайомі загиблих станом на 17 жовтня забрали 49 тіл.

За словами заступника начальника відділу розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Харківській області Олександра Кобилєва, слідчі та криміналісти з 5 жовтня цілодобово працювали над тим, щоб встановити усі обставини події.

"Сьогодні слідчі працюють у морзі, де відбувається видача тіл та їх фрагментів, які на початковому етапі розслідування не були ідентифіковані. На теперішній час вони ідентифіковані та ми можемо передати їх родичам для поховання".