У США провалили перше голосування за спікера Палати представників Конгресу

У Сполучених Штатах Америки провалили перше голосовання за нового спікера Палати представників, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

На засіданні у вівторок, 17 жовтня, кандидат від Республіканської партії на посаду спікера Палати представників Джим Джордан не зміг отримати перемогу на голосуванні.

Однак він отримав 200 голосів, тоді як лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс - 212.

Ще 20 колег-республіканців проголосували проти Джордана.

Для того, щоб отримати посаду спікера Джордан мав отримати голоси всіх, крім трьох його колег-республіканців за умови, якщо участь у голосуванні візьме кожен член Палати представників. Втім, 20 республіканців проголосували проти Джордана під час першого голосування.

Вакантна посада спікера Палати представників США

3 жовтня Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Рішення підтримали 216 осіб, з них 8 республіканців та 208 демократів. Проти проголосували 210 республіканців. Наразі ця посада є вакантною. Тимчасово виконував обов'язки республіканець Патрік МакГенрі.

Видання Politico писало про те, що цей пост може зайняти Трамп. Він також підтвердив своє бажання стати спікером "на короткий період".

Згодом республіканці висунули на посаду лідера більшості Стіва Скаліза, однак той 13 жовтня зняв свою кандидатуру.