Білий дім офіційно підтвердив передачу Україні ATACMS

Білий дім у вівторок увечері офіційно підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS у модифікації, яка має дальність 165 кілометрів, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в коментарі представниці Ради національної безпеки САШ Едріен Вотсон.

Зазначається, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний діяти на відстані до 165 кілометрів

"Ми вважаємо, що це забезпечить значне посилення можливостей України на полі бою без ризику для нашої військової готовності", – додала Вотсон.

Вона не уточнила, скільки саме ракет і коли Сполучені Штати передали Україні – як і їхнє застосування по аеродромах у тимчасово окупованих Росією Луганську та Бердянську.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок також підтвердив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS.

Україна протягом місяців просила у США далекобійні засоби ураження для того, аби бити по цілях російських окупантів у тилу, але у Вашингтоні відмовлялись через побоювання щодо ескалації з боку РФ і нестачі цих ракет для американських військових.

Велика Британія та Франція, однак, ще влітку надали Києву власні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP, які українські сили ефективно застосовували на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.

За даними Politico, остаточно рішення про надання ATACMS Білий дім ухвалив наприкінці серпня. А 21 вересня під час зустрічі в Білому домі Джо Байден поінформував про нього Володимира Зеленського.

Тоді ж США оголосили про пакет військової допомоги Україні, де далекобійні ракети фігурували як "касетні боєприпаси".