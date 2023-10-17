Посли G7 привітали схвалення Радою євроінтеграційного закону про фінмоніторинг
Посли країн "Групи семи" у вівторок відзначили ухвалення Верховною радою в цілому закону про відновлення фінансового моніторингу так званих політично значущих осіб, повідомляє Європейська правда.
Свою позицію вони опублікували у соцмережі Twitter (X).
"Посли G7 вітають ухвалення Радою законопроєкту про політично значущих осіб. Законодавство є важливим кроком у боротьбі з корупцією, подальшій інтеграції з ЄС та забезпеченні демократичного та процвітаючого майбутнього для України", – зазначили дипломати.
Як повідомлялось, парламент на засіданні у вівторок у цілому ухвалив законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб).
Перед тим президент Володимир Зеленський закликав Верховну раду не зволікати з ухваленням законів, необхідних для відкриття переговорів про членство в ЄС, згадавши зокрема про закон про PEP.
У листопаді Єврокомісія має представити щорічну доповідь щодо розширення. Очікують, що Єврокомісія рекомендує розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.