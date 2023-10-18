Окупанти вдарили по Запоріжжю: влучили у багатоповерхівку, є жертви

Вночі 18 жовтня росіяни завдали 6 ракетних ударів по Запоріжжю, поцілили в багатоповерховий будинок, загинули двоє людей.﻿ Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні вночі, у період часу з 01:33 по 01:48, рашистські терористичні війська нанесли 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюється. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста" , – повідомив голова ОВА.

Фото: t.me/zoda_gov_ua

Малашко повідомив, що в результаті атаки 2 людини загинули, як мінімум одну – поранено.

Крім того, пошкоджено 8 квартир.

Він зазначив, що жителів будинку евакуйовано, їм буде надане тимчасове житло.

"Роботи продовжуються" , – написав голова ОВА.

Як повідомляє﻿ "Суспільне", станом на 4:30 одна людина загинула, три – дістали поранення, ще три – безвісти зниклі. Триває пошуково-рятувальна операція.

Після 5 ранку Куртєв повідомив, що кількість загиблих зросла до двох осіб.

"На цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти", – зазначив він.