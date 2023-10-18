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У РФ заявили про атаку майже 30 українських безпілотників

У РФ заявили про атаку майже 30 українських безпілотників
Фото: скріншот

Міноборони Росії заявило про нічну атаку 28 українських дронів, які нібито збила ППО РФ, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму (так в РФ називають українську владу, - ред.) здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БпЛА літакового типу", – йдеться в повідомленні.

Росіяни заявили, що їхня ППО нібито перехопила і знищила "28 українських безпілотних літальних апаратів" на Бєлгородською, Курською областями та акваторією Чорного моря.

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