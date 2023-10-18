У РФ заявили про атаку майже 30 українських безпілотників
Міноборони Росії заявило про нічну атаку 28 українських дронів, які нібито збила ППО РФ, повідомляє Українська правда.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму (так в РФ називають українську владу, - ред.) здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БпЛА літакового типу", – йдеться в повідомленні.
Росіяни заявили, що їхня ППО нібито перехопила і знищила "28 українських безпілотних літальних апаратів" на Бєлгородською, Курською областями та акваторією Чорного моря.