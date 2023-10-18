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Курс валют НБУ на 18 жовтня

Курс валют НБУ на 18 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 18 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 17 жовтня підвищився на 12 коп до 36.45 за 1 долар.

Євро подорожчав на 27 коп. до 38.55 за 1 євро.

Курс рубля досягнув рівня 3.74 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 17 коп. до 44.42 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 23 коп. до 40.51 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 8.71 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.450 700 +0.121
EUR Євро 38.550 300 +0.27
RUB рубль 0.374 470 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 44.415 200 +0.169
CHF Швейцарський франк 40.509 800 +0.233
PLN Польський злотий 8.710 500 +0.156

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