Курс валют НБУ на 18 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 18 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 17 жовтня підвищився на 12 коп до 36.45 за 1 долар.

Євро подорожчав на 27 коп. до 38.55 за 1 євро.

Курс рубля досягнув рівня 3.74 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 17 коп. до 44.42 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 23 коп. до 40.51 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 8.71 за 1 польський злотий.