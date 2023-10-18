Курс валют НБУ на 18 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 18 жовтня 2023 року
Курс долара порівняно з 17 жовтня підвищився на 12 коп до 36.45 за 1 долар.
Євро подорожчав на 27 коп. до 38.55 за 1 євро.
Курс рубля досягнув рівня 3.74 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 17 коп. до 44.42 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 23 коп. до 40.51 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 8.71 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.450 700
|EUR
|Євро
|38.550 300
|RUB
|рубль
|0.374 470
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.415 200
|CHF
|Швейцарський франк
|40.509 800
|PLN
|Польський злотий
|8.710 500