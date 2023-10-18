Удар по Запоріжжю: з-під завалів врятували людину
Російська ракета у Запоріжжі зруйнувала під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи, одну людину вдалося врятувати з-під завалів, повідомляє Українська правда.
"Внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі загинуло дві людини, ще троє травмовані. Внаслідок чергового ракетного обстрілу було зруйнувано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи. Співробітники ДСНС спільно із правоохоронцями та волонтерами врятували чоловіка та передали медикам", – заявили в ДСНС.
МВС опублікувало відео порятунку постраждалого.
Ще 50 мешканців будинку евакуювали. З постраждалими на місці працюють психологи ДСНС.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.