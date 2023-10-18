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Удар по Запоріжжю: з-під завалів врятували людину

Російська ракета у Запоріжжі зруйнувала під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи, одну людину вдалося врятувати з-під завалів, повідомляє Українська правда.

"Внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі загинуло дві людини, ще троє травмовані. Внаслідок чергового ракетного обстрілу було зруйнувано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи. Співробітники ДСНС спільно із правоохоронцями та волонтерами врятували чоловіка та передали медикам", – заявили в ДСНС.

МВС опублікувало відео порятунку постраждалого.

Ще 50 мешканців будинку евакуювали. З постраждалими на місці працюють психологи ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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