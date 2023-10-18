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ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, 6 гелікоптерів і літак – Генштаб

ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, 6 гелікоптерів і літак – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 620 окупантів, а також знищили 6 гелікоптерів, один літак, 8 артилерійських систем, 2 танки та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 290050 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4981 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 9420 (+15) од,
  • артилерійських систем - 6944 (+8) од,
  • РСЗВ - 814 од,
  • засоби ППО - 547 од,
  • літаків - 319 (+1) од,
  • гелікоптерів - 323 (+6) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5301 (+10),
  • крилаті ракети - 1534 (+1) од,
  • кораблі / катери - 20 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9303 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 982.

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