ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, 6 гелікоптерів і літак – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 620 окупантів, а також знищили 6 гелікоптерів, один літак, 8 артилерійських систем, 2 танки та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 290050 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4981 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 9420 (+15) од,
- артилерійських систем - 6944 (+8) од,
- РСЗВ - 814 од,
- засоби ППО - 547 од,
- літаків - 319 (+1) од,
- гелікоптерів - 323 (+6) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5301 (+10),
- крилаті ракети - 1534 (+1) од,
- кораблі / катери - 20 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9303 (+10) од,
- спеціальна техніка - 982.