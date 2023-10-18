Путін та Сі Цзіньпін розпочали зустріч у Пекіні

У Пекіні проходять переговори російського диктатора Володимира Путіна і його китайського колеги Сі Цзіньпіна, повідомляє Українська правда.

Лідери планували поспілкуватися за участю делегацій і "за необхідності тет-а-тет", зазначили в російському пропагандистському агентстві "РИА Новости" .

Володимир Путін заявив, що в нинішніх умовах затребувана тісна зовнішньополітична координація, Росія і Китай саме так і вибудовують співпрацю.

Він додав, що за розрахунками рік до року планка в $200 млрд товарообігу вже є, і за календарним роком цей показник точно буде подолано.

Сі Цзіньпін заявив, що РФ і КНР неухильно поглиблюють політичну взаємодовіру і підтримують щільну стратегічну взаємодію. Він також сказав, що лідери Росії та Китаю налагодили теплі ділові відносини і міцну особисту дружбу.

Як передають російські пропагандисти слова Сі, Пекін готовий працювати з Росією "для захисту міжнародної справедливості".