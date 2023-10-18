У Пентагоні не відповіли, чи будуть ATACMS в нових пакетах допомоги

У Пентагоні відповіли на питання, чи планують США у майбутньому здійснювати додаткові постачання далекобійних ракет ATACMS Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона зауважила, що не буде заздалегідь анонсувати вміст майбутніх пакетів допомоги Україні.

"Ми регулярно консультуємося з українцями щодо того, що їм потрібно. Але я не збираюся анонсувати нічого, що може бути включено в майбутні пакети" , – зазначила представниця Пентагону.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок також підтвердив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS.

Згодом цю інформацію також підтвердили у Білому домі. Зазначається, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів.

За даними Politico, остаточно рішення про надання ATACMS Білий дім ухвалив наприкінці серпня. А 21 вересня під час зустрічі в Білому домі Джо Байден поінформував про нього Володимира Зеленського.

Тоді ж США оголосили про пакет військової допомоги Україні, де далекобійні ракети фігурували як "касетні боєприпаси".