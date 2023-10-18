У британській розвідці оцінили здатність РФ на прорив під Куп'янськом та Лиманом

Розвідка Великої Британії зазначає, що протягом останніх двох тижнів окупаційні війська РФ наростили наступальну активність на напрямку Куп'янськ-Лиман, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії за 18 жовтня.

За даними відомства, на вказаному напрямку російські окупанти посилили обстріли, а підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій і 1-ї гвардійської танкової армії здійснювали атаки, але з обмеженим успіхом.

У розвідці припускають, що ця активність є частиною триваючого російського наступу, який ведеться на кількох напрямках на сході України.

Метою російських окупантів на напрямку Куп'янськ-Лиман, як зазначили у відомстві, є просування на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області.

"За останні місяці ЗС РФ наростили бойовий потенціал на напрямку Куп'янськ-Лиман. Однак українські ві йська зберігають тут значну оборонну присутність, і малоймовірно, що сухопутним військам РФ вдасться досягти значного оперативного прориву", – йдеться у повідомленні.