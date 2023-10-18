ХАМАС готовий звільнити полонених, але є умова – NBC

В угрупованні ХАМАС заявили про готовність звільнити жінок і дітей, яких бойовики утримують у полоні. Про це пише NBC із посиланням на поінформовані джерела, повідомляє Укрінформ.

Водночас в угрупованні визнали, що не усі заручники знаходяться у них під вартою. За словами колишнього чиновника США, деякі із заручників утримуються "Ісламським джихадом", а інші – "випадковими опортуністами із Гази".

Джерела повідомили, що ХАМАС намагається отримати контроль над усіма заручниками, але не може досягти цього через обстріли.

Раніше високопоставлений представник ХАМАС повідомив NBC News, що угруповання готове негайно звільнити усіх цивільних заручників – як іноземців, так і ізраїльтян – якщо Ізраїль припинить авіаудари по Газі. Він додав, що заручники можуть бути звільнені протягом години, якщо Ізраїль виконає ці умови.

У понеділок речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі заявив, що підтверджена кількість заручників, які утримуються бойовиками ХАМАС у Газі, становить 199 осіб.