Шольцу довелося лягти на землю через тривогу в Тель-Авіві

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед відльотом з Ізраїлю був змушений зійти з літака в аеропорту Тель-Авіва і лягти на землю через повітряну тривогу, повідомляє Європейська правда.

Після того, як усій німецькій делегації довелось лягти на злітну смугу, Шольца відвезли машиною до будівлі аеропорту в укриття.

Видання Bild пише, що канцлер на власні очі побачив два вибухи, спричинені роботою системи ППО "Залізний купол".

Після цього співробітники служби безпеки обшукали урядовий літак на предмет можливих небезпек.

Коли ракетна загроза минула, пасажири змогли знову піднятися на борт літака і вирушити до Каїра.

Під час поїздки до Ізраїля Шольцу довелось кілька разів спускатися в укриття через повітряну тривогу. Зокрема, тривога пролунала, коли той перебував у німецькому посольстві.

Наразі німецький канцлер вже прилетів до єгипетської столиці Каїра. Репортерка Bild, яка перебувала на борту урядового літака розповіла, що політ був "драматичним".

"Ми спонтанно змінили маршрут з міркувань безпеки, пролетіли по дузі, а потім круто набрали висоту" , – сказала вона, додавши, що це було зроблено, щоб якнайшвидше покинути зону досяжності ракет ХАМАС.