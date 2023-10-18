Нові переговори щодо миру в Україні пройдуть в ЄС – джерела

Україна та держави-партнери погодили наступні переговори на рівні безпекових радників лідерів держав щодо схвалення запропонованої президентом Володимиром Зеленським "формули миру". Цю інформацію підтвердили кілька незалежних одне від одного джерел, повідомляє Європейська правда.

Це буде третя зустріч радників, основна задача яких – домовитися про проведення "Саміту миру" або іншої події у багатосторонньому форматі, що має схвалити "формулу миру" на основі українських пропозицій. Перша зустріч відбулася у Копенгагені (Данія) в червні, друга – у Джидді (Саудівська Аравія) у серпні.

"(Глава Офісу президента) Андрій Єрмак наразі планує нову зустріч радників з нацбезпеки та політичних радників на Мальті" , – підтвердило у відповідь на запит ЄП одне з джерел.

Ще одне джерело також підтвердило досягнення домовленості щодо проведення переговорів на території Мальти, тобто держави ЄС. Зустріч буде дводенною і відбудеться наприкінці жовтня, додав співрозмовник.

Наразі тривають переговори щодо точного переліку учасників.

Як відомо, у зустрічі у Джидді взяли участь радники з нацбезпеки та політичні радники лідерів близько 40 країн. Серед них і ті, що не входять до західного табору – зокрема, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР. Участь Китаю глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав "суперпроривом". Росію, як відомо, до участі не запрошували.